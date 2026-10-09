Украина и Британия запустили бизнес-центр в Киеве для совместных оборонных проектов

В Киеве открылась Kyiv Business Centre – постоянная площадка для сотрудничества украинских и британских оборонных компаний. Центр должен помочь запускать совместные промышленные, инновационные и инвестиционные проекты между бизнесом двух стран.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Это первый специализированный британский бизнес-центр такого формата в Киеве. Он будет работать сразу по трем направлениям – промышленность, инновации и инвестиции.

Британские компании через центр смогут напрямую взаимодействовать с украинскими государственными структурами, производителями, инновационными компаниями и инвесторами, а также получать информацию об актуальных потребностях украинского оборонного сектора.

Площадка будет работать и для украинского бизнеса. Компании, которые ищут партнеров в Великобритании или планируют создавать дочерние структуры, смогут использовать центр для выхода на британский рынок и поиска партнерств.

Kyiv Business Centre создали при поддержке правительства Великобритании в рамках встречного партнерства между двумя странами.

В настоящее время между украинскими и британскими компаниями уже налажено более 40 крупных партнерств.

Напомним, недавно сообщалось, что 12 британских оборонных компаний получат доступ к украинской платформе Avengers Labs для тренировки и тестирования моделей искусственного интеллекта на данных реального поля боя.