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Україна і Британія запустили бізнес-центр у Києві для спільних оборонних проєктів

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Україна і Британія запустили бізнес-центр у Києві для спільних оборонних проєктів / Depositphotos

У Києві відкрився Kyiv Business Centre – постійний майданчик для співпраці українських і британських оборонних компаній. Центр має допомагати запускати спільні промислові, інноваційні та інвестиційні проєкти між бізнесом двох країн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

Це перший спеціалізований британський бізнес-центр такого формату в Києві. Він працюватиме одразу за трьома напрямами – промисловість, інновації та інвестиції.

Британські компанії через центр зможуть напряму взаємодіяти з українськими державними структурами, виробниками, інноваційними компаніями та інвесторами, а також отримувати інформацію про актуальні потреби українського оборонного сектору.

Майданчик працюватиме і для українського бізнесу. Компанії, які шукають партнерів у Великій Британії або планують створювати там дочірні структури, зможуть використовувати центр для виходу на британський ринок та пошуку партнерств.

Kyiv Business Centre створили за підтримки уряду Великої Британії в межах сторічного партнерства між двома країнами.

Наразі між українськими та британськими компаніями вже налагоджено понад 40 великих партнерств.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що 12 британських оборонних компаній отримають доступ до української платформи Avengers Labs для тренування та тестування моделей штучного інтелекту на даних із реального поля бою.

Автор:
Тетяна Гойденко

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