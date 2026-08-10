Українські розробники отримали доступ до платформи Avengers Labs для навчання ШІ-дронів

Міністерство оборони України надало вітчизняним оборонним компаніям доступ до платформи Avengers Labs. Система створена Центром інновацій та розвитку оборонних технологій, який розробив бойову систему DELTA.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

П’ять мільйонів кадрів із фронту

Основою Avengers Labs є анотований датасет із 5 мільйонів кадрів, зібраних у реальних бойових умовах і переданих із системи DELTA. База даних містить зображення таких цілей: танки, артилерія, системи ППО, піхота та повітряні об’єкти, зокрема Shahed і розвідувальні безпілотники. Збір подібного обсягу інформації самостійно є недосяжним для приватних розробників.

Автоматичне виявлення цілей

Штучний інтелект, навчений на матеріалах Avengers Labs, уже працює в системі DELTA та щомісяця аналізує понад 100 000 відеопотоків із безпілотників. У режимі реального часу ШІ виявляє 70% усіх ворожих об’єктів удень і вночі.

Навчені моделі дають змогу реалізувати два основні сценарії для дронів:

Оператор фіксує ціль, після чого безпілотник самостійно коригує траєкторію на фінальному етапі місії . Безпілотна система прямує у визначений район, самостійно виявляє ціль та діє за заданим алгоритмом.



Завдяки цьому зменшується залежність від ручного керування та розширюється використання автономних систем.

Умови отримання доступу

Перші оборонні підприємства вже підписали ліцензійні угоди з Міноборони. Долучитися до проєкту можуть українські компанії та країни-партнери через заявку на вебсайті.

Для отримання доступу підприємства мають відповідати вимогам:

не мати зв’язків із державою-агресором;

не володіти бізнесом на її території;

не перебувати під санкціями;

не вести діяльність на тимчасово окупованих територіях України.

Повний перелік критеріїв закріплено постановою Кабінету Міністрів № 310 від березня 2026 року.

Нагадаємо, вже більше ніж 100 українських компаній отримали доступ до платформи Brave1 Dataroom. Розробники активно використовують цей ресурс для навчання моделей штучного інтелекту на основі реальних бойових даних.