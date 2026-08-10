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Нерухомість у Києві за пів мільйона гривень: Фонд держмайна виставив на продаж обʼєкт біля метро

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України
На приватизацію виставлено Центр науково-технічної інформації / ФДМУ

18 серпня Фонд державного майна України (ФДМУ) проведе онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП “Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України” у Києві.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ФДМУ.

Що входить до складу лота

До складу єдиного майнового комплексу входять три об’єкти нерухомості загальною площею 335,9 кв. м, а також три транспортні засоби та інше рухоме майно підприємства.

Основними активами об'єкта є:

  • приміщення в адміністративно-навчальному будинку площею 261,6 кв. м;
  • два гаражі загальною площею 74,3 кв. м.

Умови аукціону 

Локація та наявна інфраструктура роблять об'єкт привабливим для приватного інвестора.

Як зазначається, придбання комплексу дозволяє реалізувати декілька бізнес-сценаріїв: розвиток офісного або сервісного центру, створення простору для освітніх чи інноваційних проєктів, а також використання приміщень для інших комерційних потреб.

  • Дата проведення аукціону: 18 серпня 2026 року;
  • Стартова ціна: 576 013 гривень (без урахування ПДВ).
Фото 2 — Нерухомість у Києві за пів мільйона гривень: Фонд держмайна виставив на продаж обʼєкт біля метро
Фото 3 — Нерухомість у Києві за пів мільйона гривень: Фонд держмайна виставив на продаж обʼєкт біля метро

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виноробний завод на Одещині виставили на повторний аукціон після того, як стартова ціна "Котовського виноробного заводу" впала вдвічі.

Автор:
Тетяна Бесараб

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