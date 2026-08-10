Нерухомість у Києві за пів мільйона гривень: Фонд держмайна виставив на продаж обʼєкт біля метро

18 серпня Фонд державного майна України (ФДМУ) проведе онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП “Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України” у Києві.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ФДМУ.

Що входить до складу лота

До складу єдиного майнового комплексу входять три об’єкти нерухомості загальною площею 335,9 кв. м, а також три транспортні засоби та інше рухоме майно підприємства.

Основними активами об'єкта є:

приміщення в адміністративно-навчальному будинку площею 261,6 кв. м;

два гаражі загальною площею 74,3 кв. м.

Умови аукціону

Локація та наявна інфраструктура роблять об'єкт привабливим для приватного інвестора.

Як зазначається, придбання комплексу дозволяє реалізувати декілька бізнес-сценаріїв: розвиток офісного або сервісного центру, створення простору для освітніх чи інноваційних проєктів, а також використання приміщень для інших комерційних потреб.

Дата проведення аукціону: 18 серпня 2026 року;

18 серпня 2026 року; Стартова ціна: 576 013 гривень (без урахування ПДВ).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виноробний завод на Одещині виставили на повторний аукціон після того, як стартова ціна "Котовського виноробного заводу" впала вдвічі.