Ціни на пальне 10 серпня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 10 серпня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 84,28 грн (0 коп) А-95 81,05 грн (-2 коп.) А-92 77,87 грн (-8 коп.) ДП 92,64 грн (-6 коп.) Газ 43,64 грн (0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 85,90 82,90 93,90 43,90 UPG 81,90 79,90 90,90 42,90 WOG 85,90 83,50 93,80 44,50 УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 89,90 42,90 SOCAR 88,40 85,40 95,90 43,47 AMIC 82,99 79,99 92,41 42,87 БРСМ-Нафта 78,67 90,99 41,36

Нагадаємо, завдяки ситуації на Близькому Сході гуртові ціни на пальне в Україні знижуються, хоча жнива та складні логістичні умови стримують ринок. Delo.ua проаналізувало вартість бензину, дизелю та автогазу на цьому тижні.