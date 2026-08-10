Украинские разработчики получили доступ к платформе Avengers Labs для обучения ШИ-дронам

Министерство обороны Украины предоставило отечественным оборонным компаниям доступ к платформе Avengers Labs. Система создана Центром инноваций и развития оборонных технологий, разработавшим боевую систему DELTA.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пять миллионов кадров с фронта

Основой Avengers Labs является аннотированный датасет из 5 миллионов кадров, собранных в реальных боевых условиях и передаваемых из системы DELTA . База данных содержит изображения следующих целей: танки, артиллерия, системы ПВО, пехота и воздушные объекты, в частности Shahed и разведывательные беспилотники. Сбор подобного объема информации самостоятельно недоступен для частных разработчиков.

Автоматическое обнаружение целей

Искусственный интеллект, обученный на материалах Avengers Labs уже работает в системе DELTA и ежемесячно анализирует более 100 000 видеопотоков из беспилотников. В режиме реального времени ИИ обнаруживает 70% всех вражеских объектов днем и ночью.

Ученые модели позволяют реализовать два основных сценария для дронов:

Оператор фиксирует цель, после чего беспилотник самостоятельно корректирует траекторию на финальном этапе миссии . Беспилотная система следует в определенный район, самостоятельно выявляет цель и действует по заданному алгоритму.



Благодаря этому уменьшается зависимость от ручного управления и расширяется использование автономных систем.

Условия получения доступа

Первые оборонные предприятия подписали лицензионные соглашения с Минобороны. Присоединиться к проекту могут украинские компании и страны-партнеры по заявке на вебсайте.

Для получения доступа предприятия должны отвечать требованиям:

не иметь связей с государством-агрессором;

не владеть бизнесом на ее территории;

не находиться под санкциями;

не вести деятельность на временно оккупированных территориях Украины.

Полный перечень критериев закреплен постановлением Кабинета Министров №310 от марта 2026 года.

Напомним, в более чем 100 украинских компаний получили доступ к платформе Brave1 Dataroom. Разработчики активно используют этот ресурс для обучения моделям искусственного интеллекта на основе реальных боевых данных.