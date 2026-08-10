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Украинские разработчики получили доступ к платформе Avengers Labs для обучения ШИ-дронам
Министерство обороны Украины предоставило отечественным оборонным компаниям доступ к платформе Avengers Labs. Система создана Центром инноваций и развития оборонных технологий, разработавшим боевую систему DELTA.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пять миллионов кадров с фронта
Основой Avengers Labs является аннотированный датасет из 5 миллионов кадров, собранных в реальных боевых условиях и передаваемых из системы DELTA . База данных содержит изображения следующих целей: танки, артиллерия, системы ПВО, пехота и воздушные объекты, в частности Shahed и разведывательные беспилотники. Сбор подобного объема информации самостоятельно недоступен для частных разработчиков.
Автоматическое обнаружение целей
Искусственный интеллект, обученный на материалах Avengers Labs уже работает в системе DELTA и ежемесячно анализирует более 100 000 видеопотоков из беспилотников. В режиме реального времени ИИ обнаруживает 70% всех вражеских объектов днем и ночью.
Ученые модели позволяют реализовать два основных сценария для дронов:
- Оператор фиксирует цель, после чего беспилотник самостоятельно корректирует траекторию на финальном этапе миссии .
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Беспилотная система следует в определенный район, самостоятельно выявляет цель и действует по заданному алгоритму.
Благодаря этому уменьшается зависимость от ручного управления и расширяется использование автономных систем.
Условия получения доступа
Первые оборонные предприятия подписали лицензионные соглашения с Минобороны. Присоединиться к проекту могут украинские компании и страны-партнеры по заявке на вебсайте.
Для получения доступа предприятия должны отвечать требованиям:
- не иметь связей с государством-агрессором;
- не владеть бизнесом на ее территории;
- не находиться под санкциями;
- не вести деятельность на временно оккупированных территориях Украины.
Полный перечень критериев закреплен постановлением Кабинета Министров №310 от марта 2026 года.
Напомним, в более чем 100 украинских компаний получили доступ к платформе Brave1 Dataroom. Разработчики активно используют этот ресурс для обучения моделям искусственного интеллекта на основе реальных боевых данных.