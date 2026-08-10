Турция разрешила транзит судов в Черное море после паузы

Турецкие власти возобновили выдачу разрешений на транзит торговых судов через свои проливы на пути к Черному морю. Проход был временно приостановлен из-за внезапных задержек, возникших на фоне роста рисков безопасности в регионе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По данным систем отслеживания судов, нефтяной танкер Aegean Dream вошел в пролив Дарданеллы после продолжительного ожидания с четверга. Судно следует к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в российском Новороссийске.

Аналогично водный путь прошел контейнеровоз Mehmet Kahveci A, также указавший Новороссийск конечной точкой маршрута.

Ранее Генеральное управление береговой безопасности Турции сообщило нескольким судам, направлявшимся в украинские и российские порты, о приостановлении выдачи транзитных разрешений.

Официальные объяснения причин такого шага власти не предоставили, а профильные ведомства воздержались от публичных комментариев.

Временная задержка судов совпала с активизацией заявлений турецкого правительства о росте угрозы для гражданского судоходства.

В последнее время в акватории Черного моря зафиксирован ряд атак на торговые суда, в том числе принадлежащие турецким компаниям или ходящие под флагом страны.

Параллельно стало известно о достижении договоренностей по безопасности гражданских рейсов. Украина согласилась содействовать обеспечению безопасного прохода для отдельных танкеров, не принадлежащих РФ.

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ на протяжении 1–8 августа поразили еще 12 российских судов в Черном и Азовском морях. Всего с начала операции 6 июля, по данным командования ССС, было поражено 218 плавсредств.