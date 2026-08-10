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Масштабирование брака онлайн в "Дії": какие три новых опции заработают до конца года

кольца, брак
Брак онлайн в "Дії" масштабируется / Freepik

Доля цифровых бракосочетаний в Украине выросла до 40% за первую половину 2026 года. Правительство приняло решение расширить функционал услуги "Брак онлайн", добавив доставку свидетельств за границу и новые инклюзивные возможности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Новые опции

До конца 2026 года в приложении пошагово внедрят следующие обновления:

  1. Повторное заключение брака для вдов и вдовцев в полностью дистанционном формате.
  2. Проведение видеоцеремоний с привлечением переводчика жестового языка для людей с нарушениями слуха или речи.
  3. Заказ международной доставки свидетельства о браке в 48 стран мира.

Тестирование и поэтапный запуск

Международная доставка свидетельств сначала запустит в тестовом режиме в нескольких странах для проверки стабильности работы системы, после чего географию услуги расширят.

"Вы просили добавить возможность жениться онлайн вдовам и вдовцам, а также получать свидетельства о браке за границей. Мы учли запрос общества и адаптируем услугу под реальные жизненные ситуации", - отмечают в команде разработчиков сервиса.

Напомним, в июне Министерство юстиции и Министерство цифровой трансформации начали бета-тестирование онлайн-услуг по расторжению брака через приложение "Дія.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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