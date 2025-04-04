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Военные смогут бронировать приоритетные даты для брака онлайн
Кабинет Министров принял соответствующие изменения в постановление о проведении государственной регистрации брака в электронной форме, инициированные Министерством обороны и Министерством цифровой трансформации. Вскоре военные смогут бронировать приоритетные время и дату для женитьбы онлайн в "Дії" через приложение "Армия+".
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Сейчас немало украинцев и украинок встали на защиту Украины и находятся в ВСУ. Из-за военной службы они не имеют возможности взять отпуск, чтобы жениться. Этим людям важно сделать это быстро, когда они этого пожелают, и не ждать своей очереди долго.
"Последние несколько месяцев пользователи просили нас о создании такой возможности. И мы откликаемся на эту просьбу. Вместе с Министерством цифровой трансформации инициировали изменения, благодаря которым военные получат возможность забронировать приоритетные время и дату для регистрации брака", — рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Как военным вступить в брак онлайн?
Чтобы получить приоритетное время и дату, необходимо будет подать заявку через приложение "Армия+". Важно, что именно военнослужащие должны быть инициаторами женитьбы. После того, как заявку одобрят в ГРАГС, в "Дії" придет уведомление с деталями онлайн-церемонии.
Онлайн-брак в "Дії" для граждан Украины запустился в 2024 году. Благодаря этому уже 4000 пар смогли жениться. В то же время пользователи уже подали 19000 заявлений о получении этой услуги.
Напомним, ко Дню святого Валентина Министерство цифровой трансформации Украины запустило в приложении "Действие" новый сервис — сертификат холостяка или холостяка. Это креативная инициатива, позволяющая проверить семейный статус человека через реестр ДРАЦС.