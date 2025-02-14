У "Дії" появился сертификат холостяка

Ко Дню святого Валентина Министерство цифровой трансформации Украины запустило в приложении "Дія" новый сервис — сертификат холостяка или холостяка. Это креативная инициатива, позволяющая проверить семейный статус человека через реестр ГРАГС.

Об этом сообщает Минцифры.

Новый сертификат не имеет официальной юридической силы, однако гарантирует, что пользователь действительно не состоит в браке. Таким образом, те, кто ищет свою вторую половинку, могут быть уверены, что их избранник или избранница действительно свободны.

Как получить сертификат

Чтобы сгенерировать документ в "Дія", необходимо обновить приложение, выбрать функцию "Добавить документ" и найти соответствующий сертификат.

Пользователь может загрузить фото из галереи или сделать селфи, а также указать свои интересы и даже выбрать дизайн документа. Знак зодиака подтянется автоматически.

"Когда найдете своего человека — сканируйте QR-код на документе, предлагайте быть парой и становитесь обрученными в "Дії". А на будущее подготовили для вас "Брак онлайн" и "єМалятко", чтобы каждый этап вашей любви проходил без бюрократии", — говорится в сообщении.

Добавим, что до конца 2026 года в Украине будет запущен европейский кошелек цифровой идентификации. Это позволит украинским пользоваться цифровыми документами за рубежом, а граждане Европейского Союза смогут использовать свои цифровые документы в Украине. Украина успешно прошла тестирование этой системы.