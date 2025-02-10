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В Минцифре рассказали, когда украинцы смогут пользоваться цифровыми документами за границей
До конца 2026 года в Украине будет запущен европейский кошелек цифровой идентификации. Это позволит украинским пользоваться цифровыми документами за рубежом, а граждане Европейского Союза смогут использовать свои цифровые документы в Украине. Украина успешно прошла тестирование этой системы.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Украина протестировала совместимость электронных документов с прототипами цифровых европейских кошельков. Это позволит украинцам использовать свои документы через мобильные приложения стран ЕС.
Цифровой кошелек EU будет полезен для таких ситуаций, как регистрация SIM-карт, открытие банковских счетов или предоставление документов с помощью смартфона.
"Украина — единственное государство из 20 стран-участников, которое еще не является членом ЕС. Наш опыт построения цифрового государства уникален и важен для всего мира. Работаем дальше и приближаемся к единому цифровому рынку ЕС", — подчеркивают в пресс-службе.
Справка:
Работа Минцифры по адаптации с требованиями EU Digital Identity Wallet осуществляется при поддержке Европейского Союза в рамках проекта DT4UA, реализуемого эстонской Академией электронного управления (eGovernance Academy).
Участие "Дії" в совместно управляемом Францией и Германией пилотном проекте POTENTIAL софинансируется Европейским Союзом.
О цифровизации
Delo.ua сообщало, что в приложении "Дія" планируется ввести новые функции. Среди новшеств – использование искусственного интеллекта, цифровизация консульских услуг, смена фамилии в несколько кликов и революция в услугах для водителей.
Добавим, в первом квартале 2025 года в "Дії" может появиться ШИ-ассистент, который будет слушать жалобы граждан и передавать их в соответствующие государственные учреждения.