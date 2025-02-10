В Минцифре рассказали, когда украинцы смогут пользоваться цифровыми документами за границей

До конца 2026 года в Украине будет запущен европейский кошелек цифровой идентификации. Это позволит украинским пользоваться цифровыми документами за рубежом, а граждане Европейского Союза смогут использовать свои цифровые документы в Украине. Украина успешно прошла тестирование этой системы.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Украина протестировала совместимость электронных документов с прототипами цифровых европейских кошельков. Это позволит украинцам использовать свои документы через мобильные приложения стран ЕС.

Цифровой кошелек EU будет полезен для таких ситуаций, как регистрация SIM-карт, открытие банковских счетов или предоставление документов с помощью смартфона.

"Украина — единственное государство из 20 стран-участников, которое еще не является членом ЕС. Наш опыт построения цифрового государства уникален и важен для всего мира. Работаем дальше и приближаемся к единому цифровому рынку ЕС", — подчеркивают в пресс-службе.

Справка:

Работа Минцифры по адаптации с требованиями EU Digital Identity Wallet осуществляется при поддержке Европейского Союза в рамках проекта DT4UA, реализуемого эстонской Академией электронного управления (eGovernance Academy).

Участие "Дії" в совместно управляемом Францией и Германией пилотном проекте POTENTIAL софинансируется Европейским Союзом.

О цифровизации

Delo.ua сообщало, что в приложении "Дія" планируется ввести новые функции. Среди новшеств – использование искусственного интеллекта, цифровизация консульских услуг, смена фамилии в несколько кликов и революция в услугах для водителей.

Добавим, в первом квартале 2025 года в "Дії" может появиться ШИ-ассистент, который будет слушать жалобы граждан и передавать их в соответствующие государственные учреждения.