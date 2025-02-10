В Мінцифри розповіли, коли українці зможуть користуватися цифровими документами за кордоном

До кінця 2026 року в Україні буде запущено європейський гаманець цифрової ідентифікації. Це дозволить українцям користуватися цифровими документами за кордоном, а громадяни Європейського Союзу зможуть використовувати свої цифрові документи в Україні. Україна вже успішно пройшла тестування цієї системи.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що Україна протестувала сумісність електронних документів з прототипами цифрових європейських гаманців. Це дозволить українцям використовувати свої документи через мобільні застосунки країн ЄС.

Цифровий гаманець EU стане корисним для таких ситуацій, як реєстрація SIM-карт, відкриття банківських рахунків чи надання документів за допомогою смартфону.

"Україна — єдина держава із 20 країн-учасників, яка ще не є членом ЄС. Наш досвід побудови цифрової держави унікальний і важливий для всього світу. Працюємо далі та наближаємося до єдиного цифрового ринку ЄС", - підкреслюють в пресслужбі.

Довідково:

Робота Мінцифри в адаптації з вимогами EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською Академією електронного управління (eGovernance Academy).

Участь "Дії" в спільно керованому Францією та Німеччиною пілотному проєкті POTENTIAL співфінансується Європейським Союзом.

Про цифровізацію

Delo.ua повідомляло, що у застосунку "Дія" планується запровадити нові функції. Серед нововведень – використання штучного інтелекту, цифровізація консульських послуг, зміна прізвища в кілька кліків та революція в послугах для водіїв.

Додамо, в першому кварталі 2025 року в “Дії” може з'явитися ШІ-асистент, який слухатиме скарги громадян і передаватиме їх до відповідних державних установ.