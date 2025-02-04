В "Дії" появится AI-ассистент для приема и переадресации жалоб граждан

В первом квартале 2025 года в "Дії" может появиться ИИ-ассистент, который будет слушать жалобы граждан и передавать их в соответствующие государственные учреждения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на презентации AI Center of Excellence, передает Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над тем, чтобы у "Дії" появился такой определенный помощник, который может использовать язык AI, определенный AI-агент, к которому вы можете обратиться, если у вас есть проблема при взаимодействии с государством", — сказал Федоров.

Что известно о помощнике

К ИИ-ассистенту в "Дії" можно будет обращаться голосом, поскольку он сможет трансформировать голос в текст.

После этого система определит, какое министерство отвечает за решение жалобы или вопроса, и перенаправит обращение в соответствующие органы.

О дальнейших планах

Вице-премьер-министр также сообщил, что Минцифры сосредотачивают внимание на более десятке проектов, включая фанрейзинговую платформу, крупнейшие языковые медиа и BrayOne, GovTech.

Он подчеркнул, что в области искусственного интеллекта Министерство ставит амбициозную цель — к 2030 году войти в ТОП-3 страны мира по уровню интеграции и применения AI-решений.

Однако он отметил, что Украине следует ожидать конкуренции с OpenAI или DeepSeek только после 2025 года.

Напомним, в Украине начинает работу WinWin AI Center of Excellence. Центр сосредоточится на разработке и внедрении искусственного интеллекта в GovTech-проектах и ключевых областях жизни украинцев, в частности в обороне, медицине, образовании и бизнесе.