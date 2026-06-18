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Развод через "Дію": Минюст и Минцифра запустили бета-тест

Минюст и Минцифра запустили бета-тест развода онлайн
Минюст и Минцифра запустили бета-тест развода онлайн / Дія

Министерство юстиции и Министерство цифровой трансформации начали бета-тестирование онлайн-услуг по расторжению брака через приложение "Дія".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минюст.

Сервис позволит супругам подать заявление на развод дистанционно без личного визита в ДРАЦС. Услуга будет доступна для пар, имеющих взаимное согласие на расторжение брака и не имеющих общих несовершеннолетних детей.

После запуска услуги подать заявление, подтвердить решение и пройти необходимые этапы процедуры можно онлайн через "Дію". При этом сохраняется предусмотренный законом месячный срок на обдумывание решения.

Участие в бета-тесте могут принять пары, которые:

  • являются гражданами Украины от 18 лет;
  • имеют взаимное согласие на расторжение брака;
  • не имеют общих несовершеннолетних детей;
  • имеют верифицированный РНОКПП и "Дія.Підпис" у каждого из супругов;
  • имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт;
  • состоят в браке, зарегистрированном в Украине, данные о котором есть в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Форму для участия в тестировании должны заполнить оба супруга.

Отзывы участников бета-теста используют для проверки работы сервиса и подготовки услуги к полноценному запуску.

Напомним, что услуга "брак в Дії" стала доступна еще в сентябре 2024 года. Уже через несколько месяцев приложение "Дія" вошло в список лучших изобретений мира по версии американского журнала Time. Награду приложение получило за функцию женитьбы онлайн, что стало первым подобным цифровым процессом в мире.

Автор:
Татьяна Гойденко