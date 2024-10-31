Услугу "брака онлайн" в "Дії" признали одним из лучших изобретений мира по версии журнала Time

Приложение "Дія" вошло в список лучших изобретений мира по версии американского журнала Time за функцию женитьбы онлайн, что стало первым подобным цифровым процессом в мире.

Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, "Дія" попала в Time Best Inventions 2024 в категории "Приложения и программное обеспечение". Помимо украинского приложения эту награду ранее получали OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo.

Вместе с приложением "Дія" в этой категории в рейтинг журнала Time попали:

EXeX ExperienceX — программа, позволяющая организовать работу операционной;

Column Tax – приложение, позволяющее американцам подать налоговую декларацию и получить возмещение;

Content Credentials – технология от Adobe, отслеживающая любые изменения в фотографиях и изображениях, сделанные искусственным интеллектом;

Canva Magic Studio – набор инструментов на основе искусственного интеллекта для создания изображений, видео и презентаций.

Услуга онлайн-брака

Услуга онлайн-брака заработала в начале сентября. Через приложение один из партнеров может сделать предложение другому, а у него будет 14 дней на ответ.

В случае согласия пара выбирает дату и в день свадьбы заходит онлайн-церемонию, где будет ждать работник Цифрового ДРАЦС. Процесс женитьбы длится до 30 минут.

"Это может звучать как строгий способ признаться в любви, но он был разработан, чтобы помочь многим украинским парам, физически расставшимся из-за вторжения России в страну, продолжать свою жизнь. Более 1,1 миллиона украинцев предложили воспользоваться технологией за первый месяц ее появления, и за это время поженились 435 пар" , — говорится в материале Time.

Для того чтобы получить свидетельство о браке, не нужно никуда ехать — цифровой документ автоматически подтянется в "Дії" в течение суток, а оригинал можно заказать доставкой по почте или курьером домой.