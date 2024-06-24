Первые пары в Украине поженились в "Дії": "цифровыми" молодоженами стали депутат и преподавательница (ВИДЕО)

Украина стала первой страной в мире, которая тестирует женитьбу онлайн - через приложение "Дія". И в эти выходные "Дія" помогла объединить сердца трех пар.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Цифровизация любви

"Брак по видеосвязи — это буквально и без преувеличений революция в сфере государственных услуг, и в эти выходные три пары расписались в "Дії". Бета-тест - это всегда трепетно и ответственно, поэтому команда Дії провела в цифровом ДРАЦСе выходные", - отметил Федоров.

По его словам, первыми поженившимися влюбленными стали активист, военный, народный депутат Роман Лозинский и специалист по социальным и поведенческим коммуникациям, преподавательница УКУ Светлана Кисилева.

Первоначально сервис создавали для пар, которые из-за войны находятся на расстоянии. Однако Светлана и Роман решили испытать инновации первыми и пожениться в "Дії", сказав желанное цифровое "Да", хотя и были рядом в день свадьбы.

"Сначала мы думали, что ключевая аудитория услуги — пары на расстоянии, а Роман и Светлана придумали другое применение сервиса — объединили онлайн-церемонию и оффлайн-свадьбу. Берите на заметку", - подчеркнул министр.

Он добавил, что в общей сложности на бета-тест записалось 2,5 тысячи пар, а уже скоро сервис будет доступен для всех.

"Украина — первая страна в мире, где не нужно будет ходить в ДРАЦС, чтобы сказать любимому человеку "Да". Первая страна в мире, которая позволяет жениться даже паре на расстоянии. Независимо от того, расстояние измеряется городами или материками. Цифровизируем все, даже любовь", - подчеркнул Федоров.

Как стать цифровыми молодоженами

Напомним, в конце марта Кабинет министров Украины поддержал постановление о регистрации брака в электронной форме посредством приложения "Дія".

В приложении "Дія" запущено бета-тестирование услуги.

Присоединиться к бета-тесту можно, если вы:

совершеннолетние граждане Украины;

имеете ID-карту или загранпаспорт в "Дії";

имеете верифицированный налоговый номер;

холостые на момент подачи заявления или официально разведенные.

Как будет работать женитьба в "Дії"

Бракосочетание в "Дії" будет происходить следующим образом:

сначала нужно отправить заявление в приложении;

работник ДРАЦСа проведет церемонию бракосочетания по видеосвязи;

молодожены подпишут актовую запись о браке. "Дія Подписью".

Заметим, что в "Дії" ранее была запущена услуга, позволяющая подать заявление о браке. Жениться в Украине тоже можно дистанционно. За время полномасштабного вторжения РФ по состоянию на начало лета 2023 года было зарегистрировано 3328 дистанционных браков.