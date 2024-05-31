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- IT и Телеком
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Исправление места жительства в реестре: в "Дії" стартует тестирование новой услуги
В “Дії” объявили о поиске бета-тестировщиков новой услуги в приложении, а именно - исправление данных о месте жительства в Реестре территориальных общин.
Об этом сообщается на странице приложения.
Сообщается, что если украинцы заметили ошибки в выписке о месте жительства, неактуальном месте регистрации, отсутствует идентификационный код или уникальный номер записи, изменилась фамилия или местожительство неверно отображается в паспорте в "Дії" - теперь эти проблемы можно решить без посещения государственных учреждений.
Для этого нужно в несколько кликов сообщить об ошибке в приложении и присоединиться к бета-тестированию нового сервиса.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как принять участие в тестировании услуги
К участию в бета-тесте приглашаются граждане Украины от 14 лет, имеющие ID-карту или биометрический загранпаспорт, верифицированный налоговый номер и зарегистрированные на портале "Дія".
Минцифры обращает внимание на то, что услуга недоступна в Одессе, Николаеве, некоторых общинах с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий.
Напомним, несколько дней назад "Дії" запустило бета-тестирование заключения брака онлайн.