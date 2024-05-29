"Дія" запустила бета-тестирование заключения брака онлайн: как стать цифровыми молодоженами

В приложении "Дія" скоро появится возможность женитьбы онлайн по видеосвязи – сейчас запущено бета-тестирование услуги.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Команда приложения призвала приобщаться к бета-тестированию брака онлайн в "Дія":

"Продолжаем запускать революционные сервисы для украинцев. На очереди — первый официальный брак по видеосвязи в мире. Несколько кликов — и вы подали заявление о браке, провели церемонию и поженились прямо в смартфоне. Это особенно важно для пар, которые из-за войны не могут быть рядом", – говорится в сообщении.

Как принять участие в тестировании услуги

В Минцифре отмечают, что зарегистрироваться на тестирование должны жених и невеста. Присоединиться к бета-тесту можно, если вы:

совершеннолетние граждане Украины;

имеете ID-карту или загранпаспорт в "Дія";

имеете верифицированный налоговый номер;

холосты на момент подачи заявления или официально разведенные.

"Становитесь первыми в мире цифровыми молодоженами. Регистрируйтесь на бета-тест и оставляйте фидбек по ссылке", - отмечают в Минцифре.

Также там напомнили, что сервис в "Дія" разрабатывается Минцифрой совместно с Министерством юстиции Украины, Государственным предприятием "Национальные информационные системы", цифровым ГРАГСом, Государственной миграционной службой, АО "Укрпочта" при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа.

Напомним, в конце марта Кабинет министров Украины поддержал постановление о регистрации брака в электронной форме посредством приложения "Дія".

Как будет работать женитьба в " Дія "

Бракосочетание в "Дія" будет происходить следующим образом:

сначала нужно отправить заявление в приложении;

работник ГРАГСа проведет церемонию бракосочетания по видеосвязи;

молодожены подпишут актовую запись о браке Дія.Підписом.

Отметим, что в "Дія" ранее была запущена услуга, позволяющая подать заявление о браке. Жениться в Украине тоже можно дистанционно. За время полномасштабного вторжения РФ по состоянию на начало лета 2023 года было зарегистрировано 3328 дистанционных браков.

Фото: ua.depositphotos.com