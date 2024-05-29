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"Дія" запустила бета-тестирование заключения брака онлайн: как стать цифровыми молодоженами
В приложении "Дія" скоро появится возможность женитьбы онлайн по видеосвязи – сейчас запущено бета-тестирование услуги.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Команда приложения призвала приобщаться к бета-тестированию брака онлайн в "Дія":
"Продолжаем запускать революционные сервисы для украинцев. На очереди — первый официальный брак по видеосвязи в мире. Несколько кликов — и вы подали заявление о браке, провели церемонию и поженились прямо в смартфоне. Это особенно важно для пар, которые из-за войны не могут быть рядом", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как принять участие в тестировании услуги
В Минцифре отмечают, что зарегистрироваться на тестирование должны жених и невеста. Присоединиться к бета-тесту можно, если вы:
- совершеннолетние граждане Украины;
- имеете ID-карту или загранпаспорт в "Дія";
- имеете верифицированный налоговый номер;
- холосты на момент подачи заявления или официально разведенные.
"Становитесь первыми в мире цифровыми молодоженами. Регистрируйтесь на бета-тест и оставляйте фидбек по ссылке", - отмечают в Минцифре.
Также там напомнили, что сервис в "Дія" разрабатывается Минцифрой совместно с Министерством юстиции Украины, Государственным предприятием "Национальные информационные системы", цифровым ГРАГСом, Государственной миграционной службой, АО "Укрпочта" при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа.
Напомним, в конце марта Кабинет министров Украины поддержал постановление о регистрации брака в электронной форме посредством приложения "Дія".
Как будет работать женитьба в "Дія"
Бракосочетание в "Дія" будет происходить следующим образом:
- сначала нужно отправить заявление в приложении;
- работник ГРАГСа проведет церемонию бракосочетания по видеосвязи;
- молодожены подпишут актовую запись о браке Дія.Підписом.
Отметим, что в "Дія" ранее была запущена услуга, позволяющая подать заявление о браке. Жениться в Украине тоже можно дистанционно. За время полномасштабного вторжения РФ по состоянию на начало лета 2023 года было зарегистрировано 3328 дистанционных браков.
Фото: ua.depositphotos.com