Украинцы меньше женились и чаще разводились в 2023 году

По данным Министерства юстиции, более 186 тысяч браков было зарегистрировано в Украине в 2023 году. Разводов и брачных договоров стало больше, однако все равно меньше, чем до начала великой войны.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Новых семей стало меньше в 1,6 раза

Отмечается, что через ЗАГС в Украине в 2023 году было зарегистрировано 186 051 браков.

"В первый год полномасштабного вторжения украинцы активно женились — на 4% больше, чем в 2021 году, когда поженились 214 013 пар. Однако в 2023 браков резко уменьшилось — аж на 16% за год", - сообщают аналитики.

Они отмечают, что всего за последние 10 лет новых семей стало меньше в 1,6 раза.

Где в Украине чаще женятся

"Лидером по количеству новых браков в 2023 году стал Киев - 21 802. Это на 14% меньше, чем в 2021 году. На втором месте Днепропетровщина - 18 816 браков. Замыкает тройку лидеров Одесщина - 13 740 новых семей", - подчеркивают в Опендатабот".

Единственным регионом, где новых семей на второй год полномасштабной войны стало больше, стала Харьковщина: 10 977 бракосочетаний или +11%.

"По сравнению с периодом до начала большой войны, в прошлом году количество новых семей увеличилось в центральных регионах: Кировоградщина (+28%), Житомирщина (+23%), Черкасщина (+22%)", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что в то же время на западе страны напротив в среднем, на 20% меньше пар вступают в брак: Тернопольская (-24%), Закарпатская (-23%), Львовская (-20%). Антирекорд зафиксирован в Черновицкой области — новых семей стало меньше на треть.

Количество разводов снова увеличилось

Как сообщают в "Опендатаботе", после спада в первый год полномасштабной войны количество разводов через ЗАГС снова увеличилось на 35%. 24 108 расторжений брака было зафиксировано в прошлом году. Однако это все еще на 18,5% меньше, чем в 2021 году.

"Киев лидирует не только по количеству бракосочетаний, но и расторжениям брака - 3793 за прошлый год. На столицу приходится почти 16% от общего количества разводов через ЗАГСы", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что существенно увеличилось количество разводов в 2023 году по сравнению с 2021 в Ивано-Франковской области — +20%, а в Одесской области, наоборот, в прошлом году распалось на четверть меньше супружеских пар, чем в 2021 году.

"Однако стоит понимать, что эта статистика не является исчерпывающей. Расторгнуть брак в ЗАГСе могут только пары, не имеющие несовершеннолетних детей или имущественных претензий друг к другу. В остальных случаях развод происходит через суд и может длиться годами", - подчеркивают в " Опендатабот".

На 72 брака приходится 1 брачный договор

По данным "Опендатабот", количество брачных договоров в прошлом году возросло в 1,6 раза по сравнению с первым годом великой войны. 2586 договоров заключили в прошлом году — на треть меньше, чем в 2021 году.

На 72 брака приходится 1 брачный договор.

Онлайн-браки в "Дії"

В мобильном приложении "Дія" вскоре запустят услугу, благодаря которой люди смогут жениться онлайн, используя видеосвязь.

"Я не буду делать спойлеры, но там будет много интересных элементов этого процесса", - сказал глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, благодаря онлайн-браку военные смогут жениться дистанционно.

В то же время Федоров заверил, что услуга будет безопасной и женить кого-то без его или ее ведома невозможно, ведь будет несколько этапов верификации.

Заметим, что в "Дії" уже работает услуга, позволяющая подать заявление о браке. Жениться в Украине тоже можно дистанционно. За время полномасштабного вторжения РФ по состоянию на начало лета 2023 года было зарегистрировано 3328 дистанционных браков .

Источник фото: ua.depositphotos.com