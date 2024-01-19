- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Наследство, завещания, брачные договоры: какие нотариальные услуги наиболее популярны среди украинцев
Количество использованных нотариальных бланков выросло на 2,6 миллиона в год. Однако это все еще меньше, чем до начала полномасштабной войны. Одной из популярнейших нотариальных операций стало оформление свидетельств о праве на наследство.
Об этом сообщает "Опендатабот".
Оформление свидетельств о праве на наследство
По данным аналитиков, оформление свидетельств о праве на наследство стало одной из наиболее запрашиваемых нотариальных операций в 2023 году – 1 073 999 бланков. Это почти столько же, как в 2021 году — тогда было использовано 1096792 свидетельств о праве на наследство.
Украинцы чаще продавали землю
Как сообщают в "Опендатаботе", в 2023 году украинцы чаще продавали или передавали в другую собственность землю.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Отчуждение земельного участка в прошлом году оформили 651 323 раза. Это все еще чуть меньше, чем накануне полномасштабного — за весь 2021 год насчитывается 763 558 таких нотариальных бланков", - подчеркнули аналитики.
Операции с недвижимостью
"После заметного спада в первый год полномасштабной, в 2023 году увеличилось отчуждений недвижимости, кроме земли - 634 893 бланков. Это все еще вдвое меньше, чем в 2021 - тогда на такие соглашения пошло более миллиона бланков", - отмечают в "Опендатабот".
Нотариусы зарегистрировали 122 329 завещаний
Как подчеркнули в "Опендатаботе", в прошлом году нотариусы зарегистрировали 122 329 завещаний.
"Их количество возросло по сравнению с первым годом полномасштабным, и почти достигло показателей 2021 года: тогда было зафиксировано 158 969 завещаний", - отмечают аналитики.
Брачные договоры
Меньше нотариусы регистрировали брачные договоры — всего 6 360 в год.
"После спада в первый год полномасштабной войны, количество супружеских соглашений растет, однако все еще меньше показателей 2021 года. Тогда свои брачные планы у нотариуса согласовали 12 921 раз", - подчеркнули аналитики.
Количество нотариальных бланков на треть меньше
Всего 6226102 специальных бланков использовали нотариусы за 2023 год.
"Это уже на 2,6 миллиона больше, чем в 2022 году, когда нотариусы использовали 3 582 323 бланка. Однако это все еще на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения", - констатируют аналитики.
Они добавляют, что на одно нотариальное действие не всегда уходит только один нотариальный бланк. Соответственно, количество действий ориентировочно и сравнивается с предыдущими годами.
Источник фото: ua.depositphotos.com