Должники стали более защищенными: взыскания по кредитам без суда сошли на нет в 2023 году

До ноября 2023 года было открыто менее 800 исполнительных производств на основании исполнительных предписаний нотариусов. Это самое низкое количество подобных дел за последние пять лет. В связи с целым перечнем изменений, внесенных в законодательство, должники стали более защищенными, а популярность инструмента взыскания сошла на нет.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Количество нотариальных предписаний сократилось почти в 600 раз

По данным аналитиков, по состоянию на ноябрь 2023 было открыто только 764 исполнительных производств на основании исполнительных предписаний нотариусов. Это почти в 600 раз меньше, чем в сравнении с периодом до начала полномасштабной войны.

"К изменениям в законодательстве частыми случаями были злоупотребления со стороны взыскателей, когда исполнительные предписания совершались на основании спорных договоров, без уведомления должников и с другими процедурными нарушениями. В таких случаях должники могли узнать о нотариальном предписании уже на этапе, когда банк блокировал счета", - подчеркнули в "Опендатаботе".

Аналитики отмечают, что открытие исполнительных производств на основании таких предписаний стало массовой проблемой для должников, а количество принудительных взысканий росло.

"Так, в 2018 году было открыто 64,8 тысячи производств о взыскании долгов на основании нотариальных предписаний. В том году количество таких дел составляло лишь 2,5% от общего количества исполнительных производств", - подчеркивают в "Опендатабот".

Там добавляют, что пик подобных взысканий пришелся на 2021 год, когда было открыто рекордное количество производств по предписаниям нотариусов — 447 389.

"Это около 12% от общего количества исполнительных производств из-за долгов того года", - подчеркивают аналитики.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения количество взысканий долгов с помощью такого инструмента начало падать, почти сойдя на нет в 2023 году.

"Прежде всего, это связано с запретом на нотариальные предписания от марта 2022 года. Единственным исключением стали кредитные соглашения, удостоверенные нотариально", - объясняют аналитики.

Они напоминают, что уже в июле 2022 года был введен запрет в целом открывать производство на основании нотариальных предписаний.

"Тем не менее, за 7 месяцев прошлого года было зафиксировано 129 744 таких дел. Это 11% от общего количества исполнительных производств из-за долгов за весь 2022 год", - отмечают в "Опендатаботе".

В апреле 2023 года возможность принудительных взысканий долгов на основании нотариальных предписаний снова вернули — только для случаев с заверенными нотариально кредитными договорами.

"Однако это не послужило поводом для всплеска количества исполнительных производств. Сейчас инструмент подобных взысканий теряет свою актуальность, но все же продолжает работать в более защищенном формате для должников и регулируемом со стороны законодательства", - констатируют аналитики.

Заметим, количество долгов в Едином реестре должников продолжает расти - за последний год их прибавилось почти 1,2 млн. Наибольший прирост задолженностей был зафиксирован в категории "Взыскание судебного сбора" (68%), а наибольшую долю от общего количества долгов составляет категория "Взыскание" в пользу государства» - 22,3%.

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