Боржники стали більш захищеними: стягнення по кредитах без суду зійшли нанівець у 2023 році

Станом на листопад 2023 року було відкрито менше 800 виконавчих проваджень на підставі виконавчих написів нотаріусів. Це найнижча кількість подібних справ за останні п'ять років. У зв'язку з цілим переліком змін, внесених у законодавство щодо нотаріальних написів, боржники стали більш захищеними, а популярність інструменту стягнення зійшла нанівець.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Кількість нотаріальних написів скоротилася майже у 600 разів

За даними аналітиків, станом на листопад 2023 року було відкрито лише 764 виконавчих проваджень на підставі виконавчих написів нотаріусів. Це майже у 600 разів менше, аніж у порівнянні з періодом до початку повномасштабної війни.

"До змін у законодавстві частими випадками були зловживання зі сторони стягувачів, коли виконавчі написи вчинялись на підставі спірних договорів, без повідомлення боржників та з іншими процедурними порушеннями. У таких випадках боржники могли дізнатись про нотаріальний напис вже на етапі, коли банк блокував рахунки", - підкреслили в "Опендатабот".

Аналітики зауважують, що відкриття виконавчих проваджень на підставі таких написів стало масовою проблемою для боржників, а кількість примусових стягнень росла.

"Так, у 2018 році було відкрито 64,8 тисяч проваджень про стягнення боргів на підставі нотаріальних написів. Того року кількість таких справ складала лише 2,5% від загальної кількості виконавчих проваджень", - підкреслюють в "Опендатабот".

Там додають, що пік подібних стягнень припав на 2021 рік, коли було відкрито рекордну кількість проваджень за написами нотаріусів — 447 389.

"Це близько 12% від загальної кількості виконавчих проваджень через борги того року", - наголошують аналітики.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення кількість стягнень боргів за допомогою такого інструменту почала падати, майже зійшовши нанівець у 2023 році.

"Перш за все, це пов’язано із забороною вчиняти нотаріальні написи від березня 2022 року. Єдиним виключенням стали кредитні угоди, посвідчені нотаріально", - пояснюють аналітики.

Вони нагадують, що вже у липні 2022 було введено заборону загалом відкривати провадження на підставі нотаріальних написів.

"Тим не менш, за 7 місяців минулого року було зафіксовано 129 744 таких справ. Це 11% від загальної кількості виконавчих проваджень через борги за весь 2022 рік", - зауважують в "Опендатабот".

У квітні 2023 можливість примусових стягнень боргів на підставі нотаріальних написів знову повернули — лише для випадків з посвідченими нотаріально кредитними договорами.

"Проте це не стало приводом для сплеску кількості виконавчих проваджень. Наразі інструмент подібних стягнень втрачає свою актуальність, але все ж продовжує працювати у більш захищеному форматі для боржників та регульованому зі сторони законодавства", - констатують аналітики.

Зауважимо, кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників продовжує зростати — за останній рік їх додалося майже 1,2 млн. Найбільший приріст заборгованостей було зафіксовано в категорії "Стягнення судового збору" (68%), а найбільшу частку від загальної кількості боргів становить категорія "Стягнення на користь держави" — 22,3%.

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