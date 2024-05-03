НБУ впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни

Національний банк України впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що метою цих змін є поліпшення умов ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу вітчизняного бізнесу на нові ринки, а також підтримка відновлення економіки та сприяння припливу нових інвестицій в країну.

З огляду на сформованість необхідних передумов та ретельний аналіз Національним банком кожного окремого заходу відповідні зміни не мають створити додаткових ризиків для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку. Вони вже враховані в оновленому макроекономічному прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього й наступного року на рівні, близькому до поточного (43-44 млрд дол. США).

Які очікуються зміни

У НБУ зазначають, що зміни стосуватимуться кількох напрямів. Переважна більшість з них наберуть чинності з 04 травня 2024 року, лише можливість репатріювати "нові" дивіденди запрацює з 13 травня 2024 року.

1. Скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг.

Бізнес зможе купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для проведення операцій з імпорту робіт та послуг. У зв’язку з цими змінами втрачає свою актуальність постанова Кабміну від 24 лютого 2022 року №153 "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту". З огляду на це НБУ звернеться до Уряду України з пропозицією щодо її скасування.

2. Бізнес зможе репатріювати "нові" дивіденди.

Підприємства матимуть змогу репатріювати дивіденди за корпоративними правами чи акціями за кордон, що нараховані за результатами діяльності за період, що розпочинається з 1 січня 2024 року. Це пом'якшення не стосується виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні періоди чи резервного капіталу.

3. Надається можливість переказувати кошти за кордон за лізингом / орендою.

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці матимуть змогу переказувати кошти за кордон для розрахунків за договорами лізингу / оренди без додаткових обмежень щодо предмету лізингу / оренди, а також дати укладення договору. Раніше такий дозвіл поширювався лише на лізинг / оренду транспортних засобів.

4. Пом'якшуються обмеження в частині погашення "нових" зовнішніх кредитів.

НБУ спростить умови для купівлі валюти резидентами з метою обслуговування й повернення "нових" зовнішніх кредитів, кошти за якими надходять в іноземній валюті з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках.

Зокрема, з трьох до одного року зменшується мінімальний строк користування "новим" кредитом, за досягнення якого дозволяється купувати іноземну валюту для погашення такого кредиту. Відповідно заборона купувати валюту для погашення "нових" кредитів застосовуватиметься виключно для погашення короткострокових кредитів строком до одного року.

Також НБУ дасть змогу бізнесу купувати іноземну валюту для сплати процентів за "новими" кредитами, незалежно від строку користування кредитом. Усе це сприятиме збільшенню можливостей українського бізнесу залучати нові зовнішні кредити не лише від офіційних партнерів, але й від приватних інвесторів.

5. Надається можливість погашати проценти за "старими" зовнішніми кредитами.

Резиденти-позичальники матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати процентних платежів за "старими" зовнішніми кредитами, що відповідно до умов кредитного договору підлягають сплаті в період із 24 лютого 2022 року.

6. Пом'якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.

НБУ дасть змогу представництвам міжнародних карткових платіжних систем та іноземних авіакомпаній купувати та переказувати іноземну валюту за кордон на рахунок нерезидента –юридичної особи, чиї інтереси ці представництва представляють в Україні. Щомісячний ліміт для проведення таких операцій (одним представництвом однієї компанії) встановлено на рівні 5 млн євро в еквіваленті. Такі зміни, зокрема, посприяють подальшому розвитку безготівкових розрахунків в Україні.

Ці та низка інших технічних змін унесені постановою Правління Національного банку України від 03 травня 2024 року №56 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18". Переважна більшість положень документа набирає чинності з 04 травня 2024 року, лише в частині репатріації "нових" дивідендів зміни наберуть чинності з 13 травня 2024 року.

Голова Нацбанку Андрій Пишний закликав усіх уважно вивчити кожну зміну. Він зауважив, що ризики такого кроку ретельно проаналізовані, прораховані та враховані в макроекономічному прогнозі, як і вигоди, які отримує бізнес та економіка загалом у вигляді можливостей вийти на нові ринки або ж залучити інвестиції.