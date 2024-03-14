Експортери агропродукції повернули в Україну сотні мільйонів валютної виручки

Ініціатива з прискорення процесу повернення валютної виручки аграрним сектором зі 180 до 90 днів спричинила збільшення її обсягів, що складає сотні мільйонів доларів щомісяця.

Про це розповів на брифінгу заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Він зазначив, що заходи Національного банку України, зокрема скорочення максимального терміну для повернення коштів від продажу аграрної продукції з 180 до 90 днів, впроваджені у листопаді 2023 року, вже дають значні позитивні результати.

"Наші ініціативи які знайшли своє відображення у зменшенні граничного строку по повернення коштів по аграрній продукції і почали діяти з 11 листопада зараз вже приносять результати. Ми бачимо нарощення повернення валютної виручки аграрним сектором, яка вимірюється сотнями мільйонів в місяць", - сказав він.

Гелетій додав, що НБУ продовжує активну співпрацю з урядом по вдосконаленню спуску верифікованих експортерів аграрної продукції. Вчасне повернення валютної виручки – стане одним з нових критерів.

"У списку верифікованих (експортерів – ред.) буде застосовуватися новий критерій. Це, власне, повернення валютної виручки до України. Ми вважаємо, це сприятиме подальшому збільшенню повернення обсягів виручки", - наголосив він.

Яких товарів стосується зменшення терміну

Нагадаємо, 10 жовтня минулого року Національний банк України встановив граничні строки розрахунків за операціями з експорту низки сільгосптоварів на рівні 90 календарних днів замість строку в 180 днів, що діяв до цього з 5 квітня 2022 року.

Це обмеження стосується такої продукції як пшениця та суміш пшениці й жита (меслин), жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння ріпаку (кользи), насіння соняшнику; соєва олія, соняшникова, сафлорова або бавовняна олія, ріпакова або гірчична олія, а також їх фракції; макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час добування рослинних або мікробних жирів і олій.

Додамо, 1 листопада 2023 видання Bloomberg писало, що українські експортери сільськогосподарської продукції не повернули в Україну близько 3 мільярдів доларів доходів після вторгнення Росії в країну, посилюючи тиск на валютні резерви країни.

Це 70-75% того, що трейдери з різних галузей зберігали за межами України з початку війни, сказав урядовець із посиланням на підрахунки Національного банку України. Людина говорила на умовах анонімності, оскільки дані не є публічними.