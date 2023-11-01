Україна запровадила нові правила експорту продуктів харчування

Україна запроваджує обов’язкову реєстрацію компаній, що експортують продукти харчування, щоб запобігти зловживанням, таким як ухилення від сплати податків при експорті ключових аграрних товарів.

Про це йдеться в постанові уряду № 1132.

Згідно з текстом постанови, уряд вирішив провести експериментальний проект з перевірки агропромислових суб'єктів у сфері воєнного стану. Проект передбачає створення списку суб'єктів агропромислового комплексу, які займаються експортом товарів, класифікованих за певними кодами.

Цей проект діятиме з 1 листопада 2023 року до 31 грудня 2024 року. Метою проєкту є визначити, які підприємства в агропромисловому секторі відповідають певним критеріям і можуть бути верифіковані в умовах воєнного стану а також створення умов для недопущення зловживань і порушень законодавства під час експорту товарів.

Під час експерименту буде внесено зміни до Державного аграрного реєстру, що дозволить реєструвати суб'єктів, які сплачують податок на додану вартість і мають податковий борг. Також буде внесено інші обов'язкові відомості про суб'єктів.

Як пише Reuters, Україна є одним із провідних світових виробників та експортерів продуктів харчування, але за оцінками чиновників, до третини товарів для подальшого експорту купується за готівку та без сплати необхідних податків.

Додатковою проблемою є незаконне приховування або затримка валютних надходжень на рахунках за межами України.

Згідно з новим порядком експортом можуть займатися лише підприємства, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, є платниками податку на додану вартість, не мають податкової заборгованості чи затримки повернення валютної виручки.

Україна, яка гостро потребує грошей для війни проти Росії, раніше намагалася посилити контроль над експортом зерна, а в серпні південноукраїнська Одеська область, яка має порти на Чорному морі та Дунаї, запровадила механізм експортного контролю для зерна.

Одеська обласна військова адміністрація постановила, що відтепер завантаження суден (барж) відбуватиметься виключно за умови проведення попереднього аналізу законності походження зерна.