Завантажувати зерно в Одеській області зможуть тільки "білі" компанії: що це означає

Одеська обласна військова адміністрація постановила, що відтепер завантаження суден (барж) відбуватиметься виключно за умови проведення попереднього аналізу законності походження зерна.

Про це у четвер, 24 серпня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він пояснив, що завантажувати зерно зможуть тільки "білі" компанії. Тобто усі їхні митні декларації мають бути зареєстровані до навантаження експортного товару.

У такий спосіб місцева влада хоче посилити дисципліну, облік та звітність у сфері зовнішньоекономічної діяльності в умовах правового режиму воєнного стану. В ОВА зазначають, що новий механізм контролю за експортною продукцією відповідні служби відпрацьовували впродовж місяця.

Проте все ще триває процес напрацювання конструктивних змін до згаданого наказу, з метою усунення обтяжень, які виникають для "білих" експортерів, зокрема, робота триває з профільними асоціаціями.

"На умовах партнерства, у форматі win-win, у легального бізнесу була і залишається можливість приєднатися до відкритого меморандуму про співпрацю між Одеською обласною державною (військовою) адміністрацією, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання. Цей меморандум є взаємним, добровільним та паритетним, до якого вже приєдналися 26 компаній", — зауважив Кіпер.

ОВА приймає пропозиції пропозицій за телефонами:

048 7189 388;

головне управління ДПС в Одеській області – (0482) 300-264;

одеська митниця - (048) 729-38-93.

В ЄС вважають, що експорт українського зерна Чорним морем — єдиний прийнятний маршрут. Блоку також розглядає можливість виділення субсидій для транспортування українського зерна через країни-члени Євросоюзу після того, як кілька європецських країн заборонили його імпорт.

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