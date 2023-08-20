В ЄС можуть субсидувати експорт українського зерна

Європейська комісія розглядає можливість виділення субсидій для транспортування українського зерна через країни-члени Євросоюзу після того, як кілька європецських країн заборонили його імпорт.

Про це пише Bloomberg.

Видання повідомляє, що питання підтримки вартості транзиту українського зерна обговорюється на зустрічах представників Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії разом з виконавчою владою ЄС та Україною.

Згідно зі звітом, орієнтовна вартість субсидій може становити близько 30 євро ($32,62) за тонну зерна.

Раніше цього року п’ять держав-членів ЄС, які межують з Україною, ввели тимчасову заборону на продаж українського зерна до середини вересня у зв’язку зі зростанням скарг місцевих фермерів щодо впливу на їхній бізнес. Вони прагнуть, щоб потенційні субсидії супроводжувалися рішенням про продовження заборони до кінця 2023 року. При цьому, правила не поширюються на товари, що прямують транзитом через територію цих країн.

Саме Польща закликала Європейський Союз допомогти збільшити пропускну спроможність портів, щоб дозволити більше поставок українського зерна через Балтійське море, пише видання.

При цьому, Польща не планує скасовувати внутрішню заборону на купівлю зерна з України, коли вона закінчиться в середині вересня. Це наштовхує Варшаву на нове зіткнення з Брюсселем, який намагається зняти обмеження на заборону експорту. Україна також неодноразово закликала ЄС скасувати обмеження.

Зазначиму, що більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримують продовження заборони на імпорт зерна з України, яка має закінчитися після 15 вересня. У випадку, якщо Польща введе односторонні обмеження, деякі країни ЄС можуть накласти на неї певні санкції.

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