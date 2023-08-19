Євросоюз може накласти санкції на Польщу, якщо вона продовжить заборону на імпорт українського зерна

Більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримують продовження заборони на імпорт зерна з України, яка має закінчитися після 15 вересня. У випадку, якщо Польща введе односторонні обмеження, деякі країни ЄС можуть накласти на неї певні санкції.

Про це повідомляє RMF FM.

Згідно з повідомленням, таке рішення Варшави означає порушення європейського права. За це Польщі може загрожувати покарання, але введення санкцій пов'язане з тривалою процедурою.

Повідомляється, що на такий крок можуть наважитися Німеччина та ще приблизно 20 країн, оскільки більшість виступає проти продовження заборони на експорт українського зерна та іншої агропродукції.

Згідно з інформацією видання, лише чотири країни ЄС підтримують продовження заборони. Проте, достеменно невідомо чи вдалося б зберегти єдність чотирьох країн. Неофіційні джерела говорять, що Румунія, ймовірно, не налаштована діяти проти Європейської Комісії.

Імпорт українського зерна: обмеження в ЄС

Нагадаємо, п'ять держав-членів Європейського Союзу, які межують з Україною, звернулися до Брюсселю з проханням продовжити діючу заборону на імпорт чотирьох зернових українського виробництва. Адже термін дії нинішньої заборони спливає 15 вересня.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава підтримує Україну, але відстоюватиме свої власні інтереси у питанні імпорту українського зерна та очікує розуміння від Києва.

У Києві наголошували, що Україна категорично проти продовження Євросоюзом заборони на поставку агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії і Румунії після 15 вересня і може застосувати дзеркальні заходи.

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