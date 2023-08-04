У Єврокомісії відповіли, чи вже знайдено рішення щодо агроімпорту з України

Єврокомісія проводить переговори з Україною та п’ятьма країнами-сусідами про те, чи продовжать обмеження на імпорт українського зерна до цих країн ЄС після 15 вересня. Рішення ще немає.

Про це заявила речниця Єврокомісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсія Феррер, передає "Укрінформ".

"Зараз трохи передчасно передбачати, що станеться після 15 вересня. Ми можемо сказати, що ми дуже уважно стежимо за ситуацією. Ми перевіряємо цифри імпорту, які публікуються щомісяця… І ми перебуваємо в постійному і регулярному контакті з п'ятьма сусідніми країнами, і ми дійсно намагаємося переконатися, що зможемо вивезти зерно з України і поліпшити транспортну ситуацію, щоб зробити це можливим", - зазначила вона.

За її словами, ці обмежувальні заходи були введені для того, "щоб дати нам час розв'язати ці проблеми та знайти рішення для того, щоб зерно могло вивозитися з України".

Рішення наразі шукається у рамках спеціальної координаційної платформи, яка збиралася вже п'ять разів.

"На цій координаційній платформі ми маємо Україну, також Молдову, якщо потрібно, і п'ять сусідніх країн, які обговорюють з Європейською комісією, як покращити пропускну здатність "смуг солідарності", - пояснила речниця Єврокомісії.

Також вона вказала на важливість розв'язання логістичних проблем та забезпечення продовження повної солідарності та підтримки України з тим, "щоб зерно потрапляло в місця призначення, чи то в ЄС, чи то на світові ринки, оскільки це є надзвичайно важливою умовою для забезпечення продовольчої безпеки".

Імпорт зерна з України: обмеження в ЄС

Весною 2023 року польські фермери почали виходити на протести проти поставок імпорту українського зерна. Вони заявляли, що буцімто "продукція з України спричинила падіння цін на зернові". Після тривалих переговорів Польща, а згодом низка інших держав-членів ЄС самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів.

Єврокомісія спочатку розкритикувала такі односторонні дії, але згодом запровадила заборону на рівні ЄС.

П'ять держав-членів Європейського Союзу, які межують з Україною, звернулися до Брюсселю з проханням продовжити діючу заборону на імпорт чотирьох зернових українського виробництва. Адже термін дії нинішньої заборони спливає 15 вересня.

У Києві наголошували, що Україна категорично проти продовження Євросоюзом заборони на поставку агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії і Румунії після 15 вересня і може застосувати дзеркальні заходи.

Після виходу Росії із "зернової угоди" у Києві неодноразово наголошували на важливості відновлення ввезення у ЄС українського зерна після 15 вересня без обмежень.

Зернова угода: чи є шанс на її відновлення

17 липня сплив термін дії "зернової угоди", яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Туреччина як одна з гарантів роботи "зернового коридору" впевнена, що зернову ініціативу продовжать. Проте нещодавно стало відомо, що Росія заздалегідь планувала вихід і робила відповідні кроки згідно з планом. До нього можуть бути віднесені також атаки на українську портову інфраструктуру відразу після призупинення дії угоди та погрози про атаки на кораблі.

Своєю чергою Київ працює над відновленням роботи "зернового коридору", незважаючи на позицію росіян.