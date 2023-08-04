В Еврокомиссии ответили, найдено ли решение по агроимпорту из Украины

Еврокомиссия проводит переговоры с Украиной и пятью странами-соседями о том, продолжат ли ограничения на импорт украинского зерна в эти страны ЕС после 15 сентября. Решения еще нет.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Мириам Гарсия Феррер, передает "Укринформ".

"Сейчас немного преждевременно предсказывать, что произойдет после 15 сентября. Мы можем сказать, что мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы проверяем ежемесячно публикуемые цифры импорта… И мы находимся в постоянном и регулярном контакте с пятью соседними странами, и мы действительно, стараемся убедиться, что сможем вывезти зерно из Украины и улучшить транспортную ситуацию, чтобы сделать это возможным", - отметила она.

По ее словам, эти ограничительные меры были введены для того, "чтобы дать нам время решить эти проблемы и найти решения для того, чтобы зерно могло вывозиться из Украины".

Решение сейчас ищут в рамках специальной координационной платформы, которая собиралась уже пять раз.

"На этой координационной платформе есть Украина, также Молдова, если нужно, и пять соседних стран, обсуждающих с Европейской комиссией, как улучшить пропускную способность "полос солидарности", - объяснила представитель Еврокомиссии.

Также она указала на важность решения логистических проблем и обеспечения продолжения полной солидарности и поддержки Украины с тем, "чтобы зерно попадало в места назначения, или это в ЕС, или это на мировые рынки, поскольку это является чрезвычайно важным условием для обеспечения продовольственной безопасности".

Импорт зерна из Украины: ограничение в ЕС

Весной 2023 года польские фермеры начали выходить на протесты против поставок импорта украинского зерна. Они заявляли, что якобы "продукция из Украины повлекла за собой падение цен на зерновые". После длительных переговоров Польша, а затем ряд других государств-членов ЕС самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров.

Еврокомиссия сначала раскритиковала такие односторонние действия, но затем ввела запрет на уровне ЕС.

Пять стран-членов Европейского Союза, граничащих с Украиной, обратились в Брюссель с просьбой продлить действующий запрет на импорт четырех зерновых украинского производства. Ведь срок действия нынешнего запрета истекает 15 сентября.

В Киеве отмечали, что Украина категорически против продления Евросоюзом запрета на поставку агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября и может применить зеркальные меры.

После выхода России из "зернового соглашения" в Киеве неоднократно отмечали важность возобновления ввоза в ЕС украинского зерна после 15 сентября без ограничений.

Зерновое соглашение: есть ли шанс на его восстановление

17 июля истек срок действия "зернового соглашения", направленного на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Турция как один из гарантов работы "зернового коридора" уверена, что инициативу продолжат. Однако недавно стало известно, что Россия заранее планировала выход и делала соответствующие шаги согласно плану. К нему могут быть отнесены также атаки на украинскую портовую инфраструктуру сразу после приостановки действия соглашения и угрозы об атаках на корабли.

В свою очередь Киев работает над возобновлением работы "зернового коридора", несмотря на позицию россиян.