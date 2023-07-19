В правительстве сообщили, какой может быть реакция Украины на продление ЕС ограничений агроэкспорта после 15 сентября

Украина категорически против продления Евросоюзом запрета на поставку агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября и может применить зеркальные меры.

Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), передает "Интерфакс-Украина".

"И президент, и премьер, и все мы (правительство – Delo.ua) стоим на позиции, что 15 сентября – это окончательная критическая дата. После нее не может быть никаких продлений этих ограничений, которые существовали для Украины", – отметила она.

По ее словам, запрет экспорта пшеницы, ячменя, рапса и семян подсолнечника в указанные пять стран является "дискриминационным со стороны ближайших соседей, особенно когда Украина имеет врага на море".

"Это выглядит для нас как не очень дружественный шаг, если говорить сдержанно. Поэтому во всех переговорах, начиная от президента, заканчивая всеми министерствами, мы настаиваем, что 15 сентября – это критическая, окончательная дата, после которой мы не видим возможности продления этих сроков. Это дискриминация Украины", - подчеркнула Свириденко.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если запрет все же будет продлен, министр заявила, что в таком случае Украина вынуждена рассмотреть зеркальные меры.

"Не хотелось бы вслух говорить и считать, что это реалистичный шаг, но, думаем, что кое-какие зеркальные меры могут быть применены", - сказала она.

Импорт зерна из Украины: ограничение в ЕС

Весной 2023 несколько государств Евросоюза сначала самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов. Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС касательно торговли неприемлемыми.

Но затем были проведены переговоры, по результатам которых импорт ряда товаров в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию запретили на уровне Еврокомиссии. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.

Предполагается, что эти меры будут действовать до 15 сентября. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна хочет придерживаться действующей политики касательно импорта украинского продовольствия и после этой даты.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Польша и Словакия выступают за продление запрета на импорт украинского зерна до конца года. По информации СМИ, представители пяти стран ЕС встретятся в Варшаве 19 июля и подготовят заявление для Европейской комиссии, чтобы продлить запрет на импорт украинской продовольствия, а также распространить его на другие товары.