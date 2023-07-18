Польша и Словакия также хотят продлить запрет на импорт украинского зерна

Польша и Словакия выступают за продление запрета на импорт украинского зерна до конца года, отбросив опасения, что выход РФ из зернового соглашения может привести к перебоям в поставке продовольствия. Об этом пишет Bloomberg.

По словам министра сельского хозяйства Польши Роберта Телюса, он не видит существенных аргументов для того, чтобы действующий запрет закончился в середине сентября.

"Я надеюсь, что эмбарго не закончится, что мы сможем добиться его продолжения в нашей коалиции из пяти стран ЕС", – сказал польский чиновник.

Как отмечает Bloomberg, Украина неоднократно призвала ЕС отменить ограничения касательно зерновых, заявляя, что эти меры помогают Кремлю усилить давление на экономику страны. Напряженность, вероятно, только вырастет после того, как Россия заявила о выходе из зерновой сделки, направленной на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов.

Европейская комиссия ранее сигнализировала о планах уменьшить и постепенно отменить временные ограничения, касающиеся стран Восточной Европы. А после решения РФ касательно Черноморской инициативы в ЕС пообещали, что "приложат все усилия" для поддержки стабильных поставок сельскохозяйственной продукции из Украины на мировые рынки "путями солидарности".

Однако министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш заявил, что представители пяти стран ЕС встретятся в Варшаве 19 июля. Они подготовят заявление для Европейской комиссии, чтобы продлить запрет на импорт украинского продовольствия, а также распространить его на другие товары.

"Мы всячески поддерживаем Украину, но при условии, что импорт продовольствия не может искажать внутренний рынок. Мы находимся в процессе сбора урожая, и некоторые наши склады заполнены из-за прошлого импорта зерна", – высказался он.

При этом Биреш добавил, что Еврокомиссия, вероятно, не поддержит расширение запрета.

Импорт зерна из Украины: ограничение в ЕС

Весной 2023 несколько государств Евросоюза сначала самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов. Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС касательно торговли неприемлемыми.

Но затем были проведены переговоры, по результатам которых импорт ряда товаров в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию запретили на уровне Еврокомиссии. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.

Предполагается, что эти меры будут действовать до 15 сентября. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна хочет придерживаться действующей политики касательно импорта украинского продовольствия и после этой даты. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда выражал надежду на скорейшую отмену ограничений.

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