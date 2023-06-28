Дуда надеется на скорейшую отмену ограничений на импорт агропродукции из Украины

Президент Польши Анджей Дуда надеется на скорейшую отмену ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве после переговоров с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой, передает "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что эти решения будут как можно быстрее уменьшены, чтобы максимально позволить свободную торговлю. Но, прежде всего, есть вопросы, которые должны быть упорядочены. Это требует времени", - заявил он.

Как заявил польский президент, это время необходимо для того, чтобы "избежать определенных явлений", оказывающих очень негативное влияние на экономику и общество.

"Эти вопросы очень важны, и поэтому была необходимость введения этих ограничений. Но, как я уже сказал, я рассчитываю на то, что они как можно быстрее будут отменены. Именно потому, что механизмы будут хорошо проработаны и они позволят эффективно вести этот товарообмен и транзит", - сказал Дуда.

В свою очередь, Зеленский подчеркнул важность в первую очередь транзита агропродукции через Польшу в условиях блокирования Россией работы Черноморской зерновой инициативы, призванной обеспечить морской экспорт сельхозтоваров через порты Одесской области.

"Мы должны иметь возможность как минимум транзита, но этот вопрос выходит за рамки двухсторонних отношений. Уже вынесен вопрос на уровень Европейского союза. Мы посмотрим, как будет все разблокировано, но уважаемая Урсула фон дер Ляйен обещала мне лично, что после 15-го не может быть продолжения блокировки. Будем верить в это", - сказал он.

Напомним, что возглавляемая фон дер Ляйен Европейская комиссия после достижения договоренностей с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией 2 мая объявила о введении временного ограничения импорта украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в эти страны. В свою очередь, эти пять стран должны были отменить свои ограничения, введенные в одностороннем порядке без согласования с ЕС.

Их недовольство вызвало то, что переизбыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров. Срок введенного запрета истекал 5 июня, но в итоге ЕС объявил, что он сохранится до 15 сентября, хотя будет ослаблен.

Тем временем Венгрия настаивает на своей позиции о необходимости продления ограничений на импорт агропродукции из Украины после 15 сентября, хотя и не против ее транзита. При этом 28 июня профильное венгерское министерство заявило, что уже согласно на сокращение списка запрещенных к ввозу агрокультур до двух позиций - подсолнечника и кукурузы.