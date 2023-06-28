В Венгрии заявили, что согласны только на смягчение режима агроторговли с Украиной: какие условия

Венгрия настаивает на продлении ограничений на поставку украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран, однако согласна на сокращение списка запрещенных к ввозу агрокультур до двух позиций - подсолнечника и кукурузы.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает "Интерфакс-Украина".

"Запрет на импорт имеет смысл с экономической точки зрения только в том случае, если он продлится, как минимум, до сбора урожая и хранения нового урожая. В случае с пшеницей и рапсом это можно сделать до 15 сентября, но не в случае с кукурузой и подсолнечником. Поэтому логичным шагом станет продление запрета ЕС на импорт до 31 декабря, по крайней мере, для этих двух продуктов", - отметил он.

Такое заявление министр сделал в Люксембурге после заседания Совета по сельскому хозяйству и рыболовству ЕС. Перед началом этой встречи руководители аграрных ведомств Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии согласились, что сотрудничество и отстаивание общей позиции по-прежнему очень важны в отношении Брюсселя.

Венгерский министр также сообщил, что инициировал проведение переговоров с французскими и немецкими коллегами-министрами, чтобы обсудить сбои на рынке, вызванные украинским зерном, которые создают проблемы в повседневной жизни. Целью этих переговоров является поиск общеевропейских решений.

Он пояснил, что ЕС нужно подготовиться к присутствию украинской сельхозпродукции на европейском рынке в долгосрочной перспективе, поэтому "необходимо найти комплексные, долгосрочные решения".

Венгерский министр убежден, что украинская сельхозпродукция должна поставляться на рынки стран третьего мира, где она традиционно присутствовала еще до войны РФ против Украины. Обеспечив поставки украинского зерна в эти регионы, можно предотвратить продовольственный кризис и, соответственно, миграционный кризис.



В Венгрии считают, что Европейская комиссия должна ввести прогрессивную субсидию на оплату транзитных перевозок.

"Необходимо добиться того, чтобы мы могли перевозить украинскую сельхозпродукцию как можно дальше от границы, не только на внутренние рынки союза, но и в порты Европы, чтобы она могла дойти до нуждающихся стран", - подчеркнул Надь.

По его мнению, Европе следует "открывать новые морские порты", чтобы иметь возможность транспортировать украинское зерно в максимальном объеме по традиционным морским путям.

"В последнее время только небольшая часть украинской сельхозпродукции перевозится морем, остальное идет в Европу через нас, пять стран. Это также показывает, насколько сильно меняются внутренние рынки в результате неограниченного поступления украинской сельхозпродукции в Европу", - подчеркнул глава венгерского аграрного ведомства.

Напомним, что Еврокомиссия после достижения 28 апреля договоренностей с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией объявила 2 мая о введении временных мер в отношении импорта упомянутых категорий агропродукции из Украины при условии отмены этими странами национальных мер в отношении нее. Ограничения были введены после жалоб этих стран на то, что переизбыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров.

Срок введенного запрета истекал 5 июня, но Еврокомиссия продлила ограничения до 15 сентября, но было решено, что Европейский союз постепенно отменит до сих пор исключительные и временные превентивные меры, принятые 2 мая по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в пять стран.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия не против транзита украинского зерна, но выступает против его импорта и планирует придерживаться такой политики и по истечении срока запрета Еврокомиссии в сентябре. Украина же настаивает на полной отмене ограничений.

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