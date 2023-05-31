Украина настаивает на отмене ограничений ЕС на импорт агропродукции: что известно

Украина призывает Евросоюз отменить все ограничения на импорт украинской агропродукции, предлагает решить этот вопрос на консультациях с участием представителей Киева.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства.

По его словам, продление со стороны ЕС запрета на экспорт сельскохозяйственных культур из Украины не решит проблему с перенасыщением приграничных стран украинским зерном. Однако такое решение может лишь усугубить проблему.

Он отметил, что Россия обязательно воспользуется возможностью еще больше навредить Украине и перекроет морские пути, как это сделала сразу после решения ЕС об ограничениях.

Сольский назвал цифры, свидетельствующие о том, что пограничные страны, запретившие ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, на самом деле в 2022 году укрепили свой экспортный потенциал, нарастили внутреннюю переработку и повысили конкурентоспособность животноводческого комплекса за счет импорта из Украины. В частности, Польша увеличила свой экспорт более чем на четверть, достигнув рекордной отметки – 47,5 млрд. евро. Производство мяса птицы, в том числе благодаря украинскому зерну, увеличилось на 7,5%.

"Польша вместе с другими странами Восточной Европы, где введены ограничения, импортировали аграрной продукции из Украины на 7 миллиардов евро. Согласно экспертным оценкам из этого объема примерно 3,5 млрд евро составили зерновые и масличные, которые после перегрузки были экспортированы в другие страны. Если мы посмотрим на экспорт исключительно зерновых и масличных, то там 80% доля украинского транзита. При этом экспорт агропродукции из этих пяти стран вырос на 18 млрд евро за 2022 год", - отметил он.

Сольский подчеркнул, что по сравнению с 2022 годом, в 2023 году ожидается уменьшение на треть объемов экспорта зерновых и масличных культур из Украины до 46 млн. тонн в год. Следовательно, Украина сможет экспортировать меньше зерна, чем в прошлом году на 40%.

"Решения должны приниматься с учетом экономических факторов. Мы призываем к индивидуальному анализу и принятию наиболее эффективных других решений… Введенные ограничительные меры должны быть отменены. И устойчивые решения должны быть найдены в консультациях с участием Украины. Нам нужно принимать все решения совместно, соблюдая принципы единства и режима внутреннего рынка ЕС", – заверил министр.

Напомним, Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский будет настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины в пять стран-соседей по меньшей мере до октября.

Ограничения были введены после жалоб некоторых стран ЕС на то, что переизбыток украинского зерна снижает цены на местную агропродукцию и влияет на доходы фермеров.

ЕС заключил соглашение с Польшей, Венгрией, Словакией, Болгарией и Румынией и разрешил заблокировать импорт зерна из Украины до 5 июня.

Существующие ограничения на украинский аграрный импорт относятся к таким культурам, как семена подсолнечника, кукуруза, пшеница и рапс.

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