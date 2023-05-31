Венгрия хочет, чтобы ограничения на импорт агропродукции из Украины продлили до конца 2023 года

Венгрия попросила Евросоюз продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур для пяти стран Восточной Европы, по меньшей мере, до конца 2023 года.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства сельского хозяйства Венгрии Жолт Фельдман, сообщает Reuters.

Также Венгрия обратилась в Брюссель с просьбой оказать финансовую поддержку местным фермерам, чтобы облегчить транспортировку запасов зерна, застрявших во внутренних хранилищах до урожаю 2023 года.

"Мы заинтересованы в том, чтобы урожай в Венгрии был собран безопасно, а венгерские фермеры смогли продать свою продукцию", – сказал Фельдман.

Напомним, Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский будет настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины в пять стран-соседей по меньшей мере до октября.

Ограничения были введены после жалоб некоторых стран ЕС на то, что переизбыток украинского зерна снижает цены на местную агропродукцию и влияет на доходы фермеров.

ЕС заключил соглашение с Польшей, Венгрией, Словакией, Болгарией и Румынией и разрешил заблокировать импорт зерна из Украины до 5 июня.

Существующие ограничения на украинский аграрный импорт относятся к таким культурам, как семена подсолнечника, кукуруза, пшеница и рапс.

В то же время украинская сторона считает неправильным решение ЕС ввести запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять стран ЕС, соседствующих с Украиной, и предлагает искать рыночные решения для этой проблемы.

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