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Категория
Агро
Дата публикации

Венгрия хочет, чтобы ограничения на импорт агропродукции из Украины продлили до конца 2023 года

Венгрия хочет, чтобы ограничения на импорт агропродукции из Украины продлили до конца 2023 года
Фото: ua.depositphotos.com

Венгрия попросила Евросоюз продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур для пяти стран Восточной Европы, по меньшей мере, до конца 2023 года.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства сельского хозяйства Венгрии Жолт Фельдман, сообщает Reuters.

Также Венгрия обратилась в Брюссель с просьбой оказать финансовую поддержку местным фермерам, чтобы облегчить транспортировку запасов зерна, застрявших во внутренних хранилищах до урожаю 2023 года.

"Мы заинтересованы в том, чтобы урожай в Венгрии был собран безопасно, а венгерские фермеры смогли продать свою продукцию", – сказал Фельдман.

Напомним, Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский будет настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины в пять стран-соседей по меньшей мере до октября.

Ограничения были введены после жалоб некоторых стран ЕС на то, что переизбыток украинского зерна снижает цены на местную агропродукцию и влияет на доходы фермеров.

ЕС заключил соглашение с Польшей, Венгрией, Словакией, Болгарией и Румынией и разрешил заблокировать импорт зерна из Украины до 5 июня.

Существующие ограничения на украинский аграрный импорт относятся к таким культурам, как семена подсолнечника, кукуруза, пшеница и рапс.

В то же время украинская сторона считает неправильным решение ЕС ввести запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять стран ЕС, соседствующих с Украиной, и предлагает искать рыночные решения для этой проблемы.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Нина Комащенко