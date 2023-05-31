Угорщина хоче, щоб обмеження на імпорт агропродукції з України продовжили до кінця 2023 року

Угорщина попросила Євросоюз продовжити обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур для п’яти країн Східної Європи щонайменше до кінця 2023 року.

Про це заявив державний секретар Міністерства сільського господарства Угорщини Жолт Фельдман,повідомляє Reuters.

Також Угорщина звернулася до Брюсселя з проханням надати фінансову підтримку місцевим фермерам, щоб полегшити транспортування запасів зерна, які застрягли у внутрішніх сховищах до цьогорічного врожаю.

"Ми зацікавлені в тому, щоб урожай в Угорщині був зібраний безпечно, а угорські фермери змогли продати свою продукцію", – сказав Фельдман.

Нагадаємо, Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський наполягатиме на продовженні обмежень імпорту зерна з України до п'яти країн-сусідів щонайменше до жовтня.

Обмеження були запроваджені після скарг деяких країн ЄС на те, що надлишок українського зерна знижує ціни на місцеву агропродукцію та впливає на прибутки фермерів.

ЄС уклав угоду з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Болгарією та Румунією та дозволив їм заблокувати імпорт зерна з України до 5 червня.

Існуючі обмеження на український аграрний імпорт стосуються таких культур, як насіння соняшника, кукурудза, пшениця й ріпак.

Водночас українська сторона вважає неправильним рішення ЄС ввести заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції до п’яти країн ЄС, що є сусідами України, та пропонує шукати ринкові рішення для цієї проблеми.

Фото: ua.depositphotos.com