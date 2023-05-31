Обмеження на імпорт українського зерна до п'яти країн-сусідів можуть продовжити до жовтня

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський наполягатиме на продовженні обмежень імпорту зерна з України до п'яти країн-сусідів щонайменше до жовтня.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Войцеховського, Єврокомісія ще не погодилася продовжити обмеження, але він сподівається, що йому "вдалось переконати інші країни-члени, що це єдино справедливе рішення".

Він зауважив, що обмеження на імпорт зерна з України до ЄС, можливо, доведеться продовжити щонайменше до кінця жовтня, попри "шалений спротив" з боку Києва.

Українська сторона вважає неправильним рішення ЄС ввести заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції до п’яти країн ЄС, що є сусідами України, та пропонує шукати ринкові рішення для цієї проблеми.

"Ми мали зустріч з багатьма міністрами та представниками Єврокомісії. Ми виклали нашу позицію щодо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції після 5-го червня. Ми проти цього, це не добрий шлях", - заявив в Брюсселі за підсумками зустрічі міністрів ЄС з питань сільського господарства та рибальства міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Він наголосив, що українська сторона максимально зацікавлена у пошуку конструктивного вирішення проблеми.

"Заборона призведе лише до збільшення проблем, через те, що її спробують використати росіяни в своїх інтересах, щоб спровокувати послаблення єдності в Європі. Цього не можна допустити. Ми максимально відверто один з одним про це говоримо", - наголосив український урядовець.

Обмеження були запроваджені після скарг деяких країн ЄС на те, що надлишок українського зерна знижує ціни на місцеву агропродукцію та впливає на прибутки фермерів.

ЄС уклав угоду з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Болгарією та Румунією та дозволив їм заблокувати імпорт зерна з України до 5 червня.

Існуючі обмеження на український аграрний імпорт стосуються таких культур, як насіння соняшника, кукурудза, пшениця й ріпак.

Нагадаємо, 25 травня Рада Євросоюзу ухвалила постанову, яка поновлює призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до країн ЄС ще на рік - до червня 2024 року.

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