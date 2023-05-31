Заради зернової угоди. В Мінінфраструктури допустили транзит російського аміаку через Україну

Україна вимагає від Росії та ООН гарантій того, що зернова угода працюватиме нормально, якщо Київ дозволить транзит російського аміаку. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков, передає Reuters.

Відновлення транзиту російського аміаку до одеського порту "Південний", звідки експортувався б цей газ, є однією з вимог країни-агресорки для продовження зернової ініціативи.

"Ми зараз не розуміємо – сам аміакопровід щось вирішує чи ні? Якщо це само по собі нічого не вирішує, то діалогу немає. Якщо це (аміак) ключове питання, то вони, ООН, повинні чітко сказати, що якщо аміакопровід відновить роботу, то в України будуть такі можливості (нормально експортувати зерно), і тоді наше вище політичне керівництво буде вирішувати, в наших інтересах це чи ні", – сказав Васьков.

Зернова угода ще не відновила повноцінну роботу після того, як її подовжили, і жодному судну не було дозволено ходити в порт "Південний" із 29 квітня, повідомила ООН минулого тижня.

Нагадаємо, 17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.

До цього в Москві погрожували вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

Уже після продовження ініціативи посол України в Туреччині Василь Боднар розповідав, що зернова угода визначає функціонування коридору з українських портів у міжнародні, але не передбачає задоволення жодних потреб Росії.

Своєю чергою Reuters із посиланням на джерело в українському уряді писало, що Київ може дозволити транзит російського аміаку за умови, що зернова угода буде розширена, до неї включать більше українських портів і ширший спектр товарів.