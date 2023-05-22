У ЄС не планують знімати санкції проти російських банків через зернову угоду

Європейський Союз може помʼякшити чи зняти санкції проти російських банків лише після завершення війни РФ проти України. Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано в коментарі російському пропагандистському виданню "Известия".

Росія вимагає перепідключення "Россільгоспбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT в рамках зернової угоди, яка була продовжена минулого тижня.

"Щодо де-SWIFT-інгу російських банків – це частина санкцій, запроваджених Євросоюзом та іншими країнами", – висловився Стано.

Він зазначив, що безперешкодним торговельним потокам й експорту продовольства та сільгосппродукції через Чорне море заважає лише війна. За його словами, російська агресія поглибила і без того серйозні глобальні проблеми продовольчої безпеки.

"Санкції ЄС не стосуються торгівлі сільськогосподарською та харчовою продукцією, включаючи пшеницю та добрива, між третіми країнами та Росією: між ними, як і раніше, існують варіанти платежів", – додав єврочиновник.

Нагадаємо, 17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.

До цього в Москві погрожували вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

Своєю чергою посол України в Туреччині Василь Боднар розповідав, що зернова угода визначає функціонування коридору з українських портів у міжнародні, але не передбачає задоволення жодних потреб Росії.