Росія частково розблокувала перевірку суден у рамках зернової угоди

Росія станом на ранок 19 травня погодилася відновити вхідні інспекції суден, які прямують в два з трьох портів Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", якому дав інтервʼю заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.

Ідеться про перевірки флоту, який прямує до портів "Одеса" та "Чорноморськ". Однак країна-агресорка відмовилася інспектувати судна, які прямують в порт "Південний".

За словами Васькова, останнє судно на вхід в порти було проінспектовано 6 травня. З наступного дня рух нових суден в напрямку портів був зупинений через позицію росіян. У черзі на захід перебували 62 судна.

Нагадаємо, 17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.

До цього в Москві погрожували вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Водночас російська сторона періодично саботувала проведення інспекцій суден у територіальних водах Туреччини, чим блокувала роботу зернового коридору.

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