Россия частично разблокировала проверку суден в рамках зернового соглашения

Россия по состоянию на утро 19 мая согласилась возобновить входные инспекции суден, следующих в два из трех портов Черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", которому дал интервью заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

Речь идет о проверках флота, который направляется в порты "Одесса" и "Черноморск". Однако страна-агрессор отказалась инспектировать судна, следующие в порт "Южный".

По словам Васькова, последнее судно на вход в порты было проинспектировано 6 мая. Со следующего дня движение новых суден в направлении портов было остановлено из-за позиции россиян. В очереди на заход находились 62 судна.

Напомним, 17 мая 2023 года стало известно, что зерновая инициатива, направленная на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, продлена еще на 2 месяца – до 18 июля.

До этого в Москве угрожали выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

В то же время российская сторона саботировала проведение инспекций суден в территориальных водах Турции, чем блокировала работу зернового коридора.

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