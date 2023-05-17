В Турции заявили, что "зерновое соглашение" продлено на 2 месяца

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления заявил, что после переговоров с Россией, Украиной и ООН соглашение о зерновом коридоре продлено еще на 2 месяца.

Об этом сообщает издание Нaber.

По словам Эрдогана, благодаря руководству Турции и конструктивному подходу России и Украины соглашение, заключенное в Стамбуле 22 июля 2022 года, было продлено.

"Вот-вот закончился последний овертайм. Усилиями нашей страны, поддержкой наших российских друзей и вкладами наших украинских друзей было решено продлить соглашение о зерновом коридоре еще на 2 месяца", - сказал он.

Напомним, ранее Bloomberg писал, что Россия пока согласилась сохранить договоренность и "зерновое соглашение", позволяющее Украине экспортировать урожай через черноморские порты, будет продолжено.

По данным ООН, последнее судно, вышедшее из украинского порта Черноморск еще до объявления продления соглашения, направилось в Турцию с 30 тыс. тонн кукурузы на борту.

Украинская сторона данную информацию пока не подтвердила.