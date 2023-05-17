Срок "зернового соглашения" истекает: последнее судно вышло из украинского порта

17 мая последнее судно вышло из украинского порта в рамках "зерновой инициативы", позволяющей безопасный экспорт украинского зерна за день до того, как Россия может выйти из соглашения.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что судно DSM Capella вышло 17 мая из порта Черноморска с 30 тысячами тонн кукурузы и следует в Турцию.

На прошлой неделе в Стамбуле встретились чиновники из России, Украины, Турции и ООН, чтобы обсудить продление "зернового соглашения", но переговоры не принесли никакого результата.

"Контакты продолжаются на разных уровнях. Очевидно, мы находимся на щекотливой стадии", - заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу надеется, что соглашение может быть продлено по крайней мере еще на два месяца.

Украинская сторона не исключает прекращения работы "зернового коридора" после 18 мая.

Украина ожидает, что переговоры о продлении срока действия Черноморской зерновой инициативы состоятся в ближайшие дни.

18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что зерновое соглашение, целью которого является обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, пролонгировали еще на 120 дней .

В свою очередь Министерство иностранных дел России утверждает, что страна согласовала продление инициативы лишь на 60 дней , то есть до 18 мая.

В Москве пригрозили выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Также РФ хочет возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновое соглашение "прекратит свое существование" , если РФ не получит гарантий выполнения своих требований до 18 мая.