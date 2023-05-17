Термін "зернової угоди" спливає: останнє судно вийшло з українського порту

17 травня останнє судно вийшло з українського порту у рамках "зернової ініціативи", яка дозволяє безпечний експорт українського збіжжя за день до того, як Росія може вийти з угоди.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що судно DSM Capella вийшло 17 травня з порту Чорноморська з 30 тисячами тонн кукурудзи та прямує до Туреччини.

Минулого тижня в Стамбулі зустрілися високопосадовці з Росії, України, Туреччини та ООН, щоб обговорити продовження "зернової угоди", але переговори не принесли жодного результату.

"Контакти тривають на різних рівнях. Очевидно, ми перебуваємо на делікатній стадії", - заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сподівається, що угода може бути продовжена принаймні ще на два місяці.

Українська сторона не виключає припинення роботи "зерновогои коридору" після 18 травня.

Наразі Україна очікує, що перемовини про продовження терміну дії Чорноморської зернової ініціативи відбудуться найближчими днями.

18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що зернову угоду, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, пролонгували ще на 120 днів.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів, тобто до 18 травня. У Москві пригрозили вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Також РФ хоче відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Вершинін заявив, що зернова угода "припинить своє існування", якщо РФ не отримає гарантій виконання своїх вимог до 18 травня.