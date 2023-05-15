Україна не виключає припинення роботи "зернового коридору" після 18 травня: переговорів цього тижня не планують

Україна не виключає, що угода, яка дозволяє безпечний експорт українського зерна з портів Чорного моря, закінчиться 18 травня. Жодних додаткових переговорів цього тижня не планується.

Про це заявила посол Міністерства закордонних справ України з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева, передає Reuters.

За її словами, Україна отримує суперечливі сигнали щодо майбутнього"зернової угоди", про продовження якої йшлося на переговорах у Туреччині минулого тижня.

"Ситуація після переговорів не сильно змінилася, і ми отримуємо досить суперечливу інформацію щодо "зернової угоди" та можливості її продовження", - сказала вона.

Москва погрожувала вийти з угоди 18 травня, якщо не буде виконано перелік вимог щодо усунення перешкод для експорту зерна та добрив з Росії.

Трофімцева зазначила, що українська сторона не виключає припинення роботи коридору після 18 травня.

"Вихід Росії з зернової ініціативи можливий, але для всіх, і в першу чергу для російської сторони, це буде означати ескалацію ситуації, а РФ послабить свою подальшу переговорну позицію", - наголосила Трофімцева.

Вона додала, що у квітні Україна експортувала "зерновим коридором" 2,5 млн тонн сільськогосподарської продукції, незважаючи на перешкоди та соботування інспекцій суден з боку РФ.

Трофімцева наголосила, що негативні наслідки зупинки "зернового коридору" майже відразу відчують ті країни, в які постачається гуманітарне продовольство з України, тому що вони не мають змоги накопичувати достатньо запасів.

Нагадаємо, 18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що зернову угоду, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, пролонгували ще на 120 днів.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів, тобто до 18 травня. У Москві пригрозили вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Також РФ хоче відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Вершинін заявив, що зернова угода "припинить своє існування", якщо РФ не отримає гарантій виконання своїх вимог до 18 травня.

10-11 травня у Стамбулі проходила зустріч представників України, РФ, Туреччини та ООН. За її підсумками Міністерство оборони Туреччини повідомило, що сторони домовилися продовжити перемовини щодо зернової ініціативи.