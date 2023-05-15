Украина не исключает прекращения работы "зернового коридора" после 18 мая: переговоры на этой неделе не планируют

Украина не исключает, что соглашение, разрешающее безопасный экспорт украинского зерна из портов Черного моря, закончится 18 мая. Никаких дополнительных переговоров на этой неделе не планируется.

Об этом заявила посол Министерства иностранных дел Украины по особым поручениям, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева, передает Reuters.

По ее словам, Украина получает противоречивые сигналы по поводу предстоящего "зернового соглашения", о продолжении которого говорилось на переговорах в Турции на прошлой неделе.

"Ситуация после переговоров не сильно изменилась, и мы получаем достаточно противоречивую информацию о "зерновом соглашении" и возможности его продления", - сказала она.

Москва угрожала выйти из соглашения 18 мая, если не будет выполнен перечень требований по устранению препятствий для экспорта зерна и удобрений из России.

Трофимцева отметила, что украинская сторона не исключает прекращения работы коридора после 18 мая.

"Выход России из зерновой инициативы возможен, но для всех, и в первую очередь для российской стороны, это будет означать эскалацию ситуации, а РФ ослабит свою дальнейшую переговорную позицию", - подчеркнула Трофимцева.

Она добавила, что в апреле Украина экспортировала "зерновым коридором" 2,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции, несмотря на препятствия и соботирование инспекций судов со стороны РФ.

Трофимцева отметила, что негативные последствия остановки "зернового коридора" почти сразу ощутят те страны, в которые поставляется гуманитарная продовольствие из Украины, потому что они не могут накапливать достаточно запасов.

Напомним, 18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что зерновое соглашение, имеющее целью обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, пролонгировали еще на 120 дней .

В свою очередь Министерство иностранных дел России утверждает, что страна согласовала продление инициативы лишь на 60 дней , то есть до 18 мая. В Москве пригрозили выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Также РФ хочет возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Заместитель министра иностранных дел страны-агрессорки Сергей Вершинин заявил, что зерновое соглашение "прекратит свое существование" , если РФ не получит гарантий выполнения своих требований до 18 мая.

10-11 мая в Стамбуле прошла встреча представителей Украины, РФ, Турции и ООН. По ее итогам Министерство обороны Турции сообщило, что стороны договорились продолжить переговоры о зерновой инициативе.