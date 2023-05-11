У Росії погрожують припинити існування зернової угоди: хочуть гарантій для їхніх вимог до 18 травня

Чорноморська ініціатива буде припинена, якщо Росія не отримає гарантій виконання своїх вимог до 18 травня. Про це заявив заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Вершинін, передає російське пропагандистське агентство ТАСС.

За його словами, зернова угода "припинить своє існування”, якщо не буде гарантій, зокрема, щодо аміаку.

Вершинін стверджує, що Росія захищає свої національні інтереси, сільгоспвиробників і виробників добрив.

10-11 травня у Стамбулі проходила зустріч представників України, РФ, Туреччини та ООН. За її підсумками Міністерство оборони Туреччини повідомило, що сторони домовилися продовжити перемовини щодо зернової ініціативи.

Нагадаємо, 18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що зернову угоду, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, пролонгували ще на 120 днів.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів, тобто до 18 травня. У Москві пригрозили вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хоче відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса” та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.