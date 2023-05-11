В России угрожают прекратить существование зерновой сделки: хотят гарантий для их требований до 18 мая

Черноморская инициатива будет приостановлена, если Россия не получит гарантий выполнения своих требований до 18 мая. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Сергей Вершинин, передает российское пропагандистское агентство ТАСС.

По его словам, зерновое соглашение "прекратит свое существование", если не будет гарантий, в частности, по аммиаку.

Вершинин утверждает, что Россия защищает свои национальные интересы, сельхозпроизводителей и производителей удобрений.

10-11 мая в Стамбуле прошла встреча представителей Украины, РФ, Турции и ООН. По ее итогам Министерство обороны Турции сообщило, что стороны договорились продолжить переговоры по зерновой инициативе.

Напомним, 18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, пролонгировали еще на 120 дней.

В свою очередь Министерство иностранных дел России утверждает, что страна согласовала продление инициативы всего на 60 дней, то есть до 18 мая. В Москве пригрозили выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хочет возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.