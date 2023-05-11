В Турции заявили, что "зерновое соглашение" могут продлить еще на два месяца

Действие "зернового соглашения" может быть продлено еще не менее, чем на два месяца. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по возвращении из поездки в Москву, пишет Reuters.

Отметим, Россия ранее заявляла, что не продлит соглашение после 18 мая, если не будет выполнен перечень требований по устранению препятствий для ее собственного экспорта зерна и удобрений.

Чавушоглу сообщил, что "зерновое соглашение" было среди вопросов, которые он обсуждал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во время визита в Москву.

Глава МИД Турции выразил надежду, что положительный результат будет достигнут в Стамбуле, где переговоры должны продолжиться 11 мая.

"Я думаю, что мы сможем добиться результата, чтобы продлить ее по крайней мере еще на два месяца", – отметил он.

Напомним, 18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, пролонгировали еще на 120 дней .

Однако Министерство иностранных дел России утверждает, что страна согласовала продление инициативы всего на 60 дней. В Москве пригрозили выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.